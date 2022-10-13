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Будут ли продолжены удары по инфре хохлостана?

Будут ли продолжены удары по инфре хохлостана?

Наш искренний всенародный восторг по поводу долгожданного реального-жестокого угандошивания жизнеобеспечивающей инфраструктуры хохлостана был несколько подгажен комментарием Путина о том, что сегодняшний Ад на хохлостане был всё-же разовой "акцией возмездия", чего я опасался :  Если разовая акция, то я буду жестоко разочарован, черт возьми! Впрочем, Темнейший мог сказать это, четко рассчитав, что хохлы обязательно продолжат "террористические обстрелы территорий РФ" - например, Донецка (в данный момент - территория РФ), который хохлы, пока живы, а город в пределах досягаемости их орудий, точно не прекратят засыпать снарядами и минами.

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