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JACC Asia: у женщин с депрессией риск болезней сердца на 64% выше, чем у мужчин

JACC Asia: у женщин с депрессией риск болезней сердца на 64% выше, чем у мужчин

Ученые из Токийского университета обнаружили, что женщины с депрессией более склонны к сердечным приступам, стенокардии, инсультам и другим проблемам с сердцем по сравнению с мужчинами с этим психическим расстройством.

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