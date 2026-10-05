Самолет из испанской Малаги подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Лионе

Пассажирский самолет Boeing-737, летевший из испанской Малаги в германский Баден-Баден, подал сигнал тревоги и экстренно сел в международном аэропорту Лиона на востоке Франции.
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