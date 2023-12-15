Орбан: Выделение Украине €50 млрд вредит Венгрии больше, чем переговоры о членстве в ЕС

Выделение Украине финансовой помощи из общего бюджета ЕС нанесет вред интересам Венгрии, тогда как решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС само по себе не так критично, кроме того, позднее будет возможность остановить процесс.
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