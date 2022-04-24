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Посольство РФ в США заблокировано Вашингтоном

Посольство РФ в США заблокировано Вашингтоном

Работа российского посольства в США заблокирована Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Штатах Анатолия Антонова.

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