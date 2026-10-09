Экс-главу поселения в Кузбассе заочно осудили за взятку

Бывшего главу Старобачатского сельского поселения Евгения Рыжова заочно приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 120 миллионов рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Альпинист, осужде...
- Макроны вновь под...
- ЛС Мигранты в России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым