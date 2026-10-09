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Экс-главу поселения в Кузбассе заочно осудили за взятку

Экс-главу поселения в Кузбассе заочно осудили за взятку

Бывшего главу Старобачатского сельского поселения Евгения Рыжова заочно приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 120 миллионов рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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