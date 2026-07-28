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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На бойца поп-ММА Святослава Коваленко завели уголовное дело о реабилитации нацизма

На бойца поп-ММА Святослава Коваленко завели уголовное дело о реабилитации нацизма после того, как он бросил пятитысячную купюру в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане.

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