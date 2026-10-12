Отдых не помогает? В каких случаях усталость нельзя игнорировать Главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский отметил, что, если после полноценного отдыха облегчения не наступает, стоит внимательнее присмотреться к своему состоянию.
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