🫩 Отдых не помогает? В каких случаях усталость нельзя игнорировать Главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский отметил, что, если после полноценного отдыха облегчения не наступает, стоит внимательнее присмотреться к своему состоянию.