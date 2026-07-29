«Нечего доказывать» в Содружестве за Финукейн

Источник изображения, Команда Уэльса Автор Гарет Бэйли BBC Sport Wales Опубликовано 2 часа назад Олимпийская чемпионка велосипедистка Эмма Финукейн настаивает, что ей «нечего доказывать» на Играх Содружества, несмотря на ее амбиции выиграть неуловимое золото в Шотландии.