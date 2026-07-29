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«Нечего доказывать» в Содружестве за Финукейн

Источник изображения, Команда Уэльса Автор Гарет Бэйли BBC Sport Wales Опубликовано 2 часа назад Олимпийская чемпионка велосипедистка Эмма Финукейн настаивает, что ей «нечего доказывать» на Играх Содружества, несмотря на ее амбиции выиграть неуловимое золото в Шотландии.

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