Ukrainian MP Oleksandr Fediyenko, on the air of the VPO Media YouTube channel, showed an amazing desire to achieve peace between Kiev and Moscow, advising the Armed Forces of Ukraine to launch a ballistic missile attack on Lenin's mausoleum on Red Square.
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