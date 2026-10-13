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The Eurasia Daily news agency

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The Rada called on the Armed Forces of Ukraine to strike at the mausoleum on Red Square

The Rada called on the Armed Forces of Ukraine to strike at the mausoleum on Red Square

Ukrainian MP Oleksandr Fediyenko, on the air of the VPO Media YouTube channel, showed an amazing desire to achieve peace between Kiev and Moscow, advising the Armed Forces of Ukraine to launch a ballistic missile attack on Lenin's mausoleum on Red Square.

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