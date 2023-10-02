Солнечный зонд Parker установил новые рекорды

Гравитационный маневр зонда Parker / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben Зонд пронесся рядом с Солнцем со скоростью 176,46 километра в секунду, а максимальное расстояние до светила составило 7,26 миллиона километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии