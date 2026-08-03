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Пятый канал

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Вход родителям запрещен: бизнесмен уволил подчиненного из-за неуважения к матери

Вход родителям запрещен: бизнесмен уволил подчиненного из-за неуважения к матери

Китайский предприниматель Цуй Пэйцзюнь, возглавляющий компанию Henan Kuangshan Crane в провинции Хэнань, уволил сотрудника за то, что тот запретил собственной матери присутствовать на своей свадьбе из-за ее внешности.

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