Вход родителям запрещен: бизнесмен уволил подчиненного из-за неуважения к матери

Китайский предприниматель Цуй Пэйцзюнь, возглавляющий компанию Henan Kuangshan Crane в провинции Хэнань, уволил сотрудника за то, что тот запретил собственной матери присутствовать на своей свадьбе из-за ее внешности.
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