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159 млн на деревья: Челябинск больше других потратил на иллюминацию

159 млн на деревья: Челябинск больше других потратил на иллюминацию

Журналисты подсчитали траты мегаполисов России на праздничное убранство.Любопытные цифры: журналисты интернет-издания Ридовка подсчитали, сколько денег ушло из бюджетов разных городов на то, чтобы придать мегаполисам праздничный вид.

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