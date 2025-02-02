Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ при посредничестве США и ЕС

Президент Украины (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта при участии Москвы, Киева, Вашингтона и Брюсселя.
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