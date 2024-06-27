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Гасли продлил контракт с «Альпин» как минимум до конца 2026 года

«Альпин» объявила о новой многолетней сделке с Пьером Гасли. Пилот, чей контракт истекал в конце года, останется в команде как минимум до конца сезона-2026.

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