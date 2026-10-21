Mother Jones: “The guy who tried and failed to catch Democratic Senate candidate Abdul El-Sayed with a gotcha question about his supposed loyalty to the Muslim Brotherhood is reportedly the son of a Republican strategist who received $250,000 last month to campaign against El-Sayed.
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