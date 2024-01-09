Борьба по правилам НАТО

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Ну заводит НАТО правила - так пусть сами и соблюдают их. Украина не входит в НАТО ... так почему НАТО предоставляет ей оружие? Последнее, может быть, от себя отрывает... Так какие могут быть претензии к России или Северной Корее?