Театр абсурда
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Театр абсурда

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Борьба по правилам НАТО

Борьба по правилам НАТО

Дилетант о политике Я вот не совсем понимаю претензии наших западных партнеров, если честно.

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Комментарии
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Георгий Лазаренко
😆👍стиль написания статьи великолепный!
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19 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Ну заводит НАТО правила - так пусть сами и соблюдают их. Украина не входит в НАТО ... так почему НАТО предоставляет ей оружие? Последнее, может быть, от себя отрывает... Так какие могут быть претензии к России или Северной Корее?
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14 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Правилам НАТО-это правила..шейтана!
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5 мин.

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