Медвежий угол
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Медвежий угол

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Крупные полицейские чины опять попались на взятках от мигрантов. Из органов погнали еще четверых

Крупные полицейские чины опять попались на взятках от мигрантов. Из органов погнали еще четверых

Не стоит сомневаться, что главной почвой для беспредела, устраиваемого иностранцами на нашей земле, является их уверенность в абсолютной безнаказанности.

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Комментарии
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КИ
Константин Иванов
Надо ,как в Китае, расстрелять этих силовиков - расстрелять!!!
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1 час.
Сергей Кандауров
Этих ВЫРОДКОВ надо сажать на пожизненное, а у их родственников  до седьмого колена конфисковать все имущество! И только так!!!!!!
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59 мин.
Компанцев Сергей
Крупные полицейские чины опять попались на взятках от мигрантов. Из органов погнали еще четверых... дорогой а вы пойдете в охрану их лично за 15 тысяч может больще и если кого то не будет сами крупный взяточник , везде есть даже особо охраняемой тюрме свои взятки телефон принесут
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15 мин.

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