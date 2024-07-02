Не стоит сомневаться, что главной почвой для беспредела, устраиваемого иностранцами на нашей земле, является их уверенность в абсолютной безнаказанности.
Крупные полицейские чины опять попались на взятках от мигрантов. Из органов погнали еще четверых
Комментарии
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КИ
Константин Иванов
Надо ,как в Китае, расстрелять этих силовиков - расстрелять!!!
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1 час.
Сергей Кандауров
Этих ВЫРОДКОВ надо сажать на пожизненное, а у их родственников до седьмого колена конфисковать все имущество! И только так!!!!!!
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59 мин.
Компанцев Сергей
Крупные полицейские чины опять попались на взятках от мигрантов. Из органов погнали еще четверых... дорогой а вы пойдете в охрану их лично за 15 тысяч может больще и если кого то не будет сами крупный взяточник , везде есть даже особо охраняемой тюрме свои взятки телефон принесут
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15 мин.
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