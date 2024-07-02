Этих ВЫРОДКОВ надо сажать на пожизненное, а у их родственников до седьмого колена конфисковать все имущество! И только так!!!!!!

Компанцев Сергей

Крупные полицейские чины опять попались на взятках от мигрантов. Из органов погнали еще четверых... дорогой а вы пойдете в охрану их лично за 15 тысяч может больще и если кого то не будет сами крупный взяточник , везде есть даже особо охраняемой тюрме свои взятки телефон принесут