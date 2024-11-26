Врач раскрыл самую распространенную причину рака поджелудочной железы Самая распространенная причина развития рака поджелудочной железы — это употребление алкоголя, рассказал заведующий центром абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.
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