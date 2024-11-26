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Врач раскрыл самую распространенную причину рака поджелудочной железы

Врач раскрыл самую распространенную причину рака поджелудочной железы

Врач раскрыл самую распространенную причину рака поджелудочной железы Самая распространенная причина развития рака поджелудочной железы — это употребление алкоголя, рассказал заведующий центром абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.

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