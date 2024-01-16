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Русские десантники в зоне СВО поразили БМП врага на расстоянии почти восемь километров

Русские десантники в зоне СВО поразили БМП врага на расстоянии почти восемь километров

Это получилось благодаря новым прицелам, поставленным накануне в войска армии России.Героические русские десантники благодаря новым прицелам ликвидировали украинский БМП вместе с экипажем из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на Артёмовском направлении СВО с рекордного расстояния в 7800 метров.

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