Русские десантники в зоне СВО поразили БМП врага на расстоянии почти восемь километров

Это получилось благодаря новым прицелам, поставленным накануне в войска армии России.Героические русские десантники благодаря новым прицелам ликвидировали украинский БМП вместе с экипажем из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" на Артёмовском направлении СВО с рекордного расстояния в 7800 метров.