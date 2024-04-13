По народному календарю 13 апреля – день Ипатия Чудотворца. В народном сознании святой является избавителем от бесплодия и защитником от темных духов.
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По народному календарю 13 апреля – день Ипатия Чудотворца. В народном сознании святой является избавителем от бесплодия и защитником от темных духов.