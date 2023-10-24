Купянский «котел»: убойный вес «Абрамсов» делает их мишенью для артиллерии и дронов

Украина выкладывает последние козыри, а Россия ещё даже не открыла карты, считают западные эксперты Константин Ольшанский Фото: Александр Река/ТАСС Российские войска ведут наступление на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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