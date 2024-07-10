Торговца наркотиками задержали на МЦД “Лианозово”

Сотрудники транспортной полиции при отработке пассажиропотока пригородного поезда сообщением Клубника1 – Лобня на станции Лианозово выявили гражданина, по внешним признакам находившегося в состоянии опьянения.
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