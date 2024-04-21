Полянский заявил о невозможности новой военной помощи от США спасти киевский режим

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал новый пакет помощи Украине от США, рассчитанный на $61 млрд, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский отправляет своих солдат в «мясорубку», не заботясь о ценности человеческой жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии