🇷🇺 Колонна РСЗО БМ-21 «Град» ВС РФ движется в зоне проведения Специальной военной операции🔥 #ВСРФ #Колонна #СВО.
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🇷🇺 Колонна РСЗО БМ-21 «Град» ВС РФ движется в зоне проведения Специальной военной операции🔥 #ВСРФ #Колонна #СВО.
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