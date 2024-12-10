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  • Nikolay Boyko
    Расстрелять тварейРоссийских военны...

Российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику и уничтожил его

Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ), мешавшему продвижению подразделений Вооруженных сил (ВС) России в центр Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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