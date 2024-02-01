Алкогольные коктейли начнут маркировать уже в этом году

В России начнут маркировать слабоалкогольные напитки. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу, Минфину, Росалкогольтабаконтролю подготовить и представить в правительство проект постановления о проведении в стране такого эксперимента.
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