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Кудашов об «Автомобилисте»: «Команда вырисовывается, мы не с нуля сезон начинаем. Но есть моменты, которые не позволяют регулярно добиваться результата, над этим будем работать»

Главный тренер « Автомобилиста »  Алексей Кудашов  высказался после поражения от ЦСКА в матче за третье место на Кубке мэра Москвы со счетом 3:5.

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