Журналист TBS Тоёхиро Акияма ушел из жизни в возрасте 84 лет

Тоёхиро Акияма, первый японский космонавт и журналист TBS, скончался в возрасте 84 лет. В 1990 году, участвуя в советско-японском полете, Акияма провел на орбитальной станции "Мир" более семи суток, обучая школьников и проведя биологические опыты.
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