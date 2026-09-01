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Царьград

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Журналист TBS Тоёхиро Акияма ушел из жизни в возрасте 84 лет

Журналист TBS Тоёхиро Акияма ушел из жизни в возрасте 84 лет

Тоёхиро Акияма, первый японский космонавт и журналист TBS, скончался в возрасте 84 лет. В 1990 году, участвуя в советско-японском полете, Акияма провел на орбитальной станции "Мир" более семи суток, обучая школьников и проведя биологические опыты.

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