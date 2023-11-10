Фестиваль Jazz M в честь юбилея Мейерхольда пройдёт в Александринском театре

Мероприятие входит в программу посвящённого юбилею мастера сезона. Александринский театр открывает на Новой сцене фестиваль Jazz M, посвящённый 150-летию со дня рождения режиссёра Всеволода Мейерхольда, передаёт ТАСС.
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