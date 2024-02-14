Cancer: растительная диета снижает риск эректильной дисфункции при раке простаты

Ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что растительная диета снижает риск эректильной дисфункции при раке простаты.
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