Старт агитации перед выборами президента РФ

17 февраля в ходе избирательной кампании начнется период агитации в СМИ. Агитационные материалы и совместные агитационные мероприятия (дебаты) должны продемонстрировать какие смыслы стремятся донести до избирателей кандидаты.
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