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Старт агитации перед выборами президента РФ

17 февраля в ходе избирательной кампании начнется период агитации в СМИ. Агитационные материалы и совместные агитационные мероприятия (дебаты) должны продемонстрировать какие смыслы стремятся донести до избирателей кандидаты.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А здесь и агитация ненужна, В.В. Путин наш президент!
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