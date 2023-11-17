Симоньян объяснила, почему договариваться с Украиной нельзя

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ объяснила, почему договариваться с Украиной нельзя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Авдеевка сыплется»: ВС РФ стремительно сузили горловину «котла»: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 11.11.23 г.
- ВС РФ в ходе мощного штурма взяли Петровское: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 12.11.23 г.
- ВС РФ вошли в Петровское: Северный фланг Авдеевки «трещит по швам»: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, к утру 13.11.23 г.
Свежие комментарии