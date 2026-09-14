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Регионы России

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Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года, которая предусматривает рост доли этого сектора в общем объеме ВВП с 4,2% в 2025 году до 7,7% к 2036 году.

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