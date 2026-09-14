Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года, которая предусматривает рост доли этого сектора в общем объеме ВВП с 4,2% в 2025 году до 7,7% к 2036 году.
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