Рубио сообщил об ожидании ответа России по прекращению огня

Представителям стран удалось прийти к договоренности после скандалаУкраинская сторона выразила готовность приступить к немедленному прекращению огня в течение 30 дней после переговоров в Саудовской Аравии.
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