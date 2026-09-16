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Аргументы и Факты

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ВСУ бросают тяжело раненных военных на прорыв Харьковского котла

ВСУ бросают тяжело раненных военных на прорыв Харьковского котла

Украинское командование вынуждено отправлять в бои солдат, которые еще не завершили курс лечения после полученных ранений, в попытке прорвать окружение в районе Харькова.

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