ВСУ бросают тяжело раненных военных на прорыв Харьковского котла

Украинское командование вынуждено отправлять в бои солдат, которые еще не завершили курс лечения после полученных ранений, в попытке прорвать окружение в районе Харькова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Едва откачали, ль...
- ГБ Жуткий коллапс: н...
- Массированные уда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым