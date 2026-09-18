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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэбкок объединил Макдэвида и Драйзайтля в 1-м звене «Эдмонтона» на старте лагеря и планирует начать сезон с этим сочетанием. Подколзин был с ними третьим на первом занятии

Главный тренер « Эдмонтона » Майк Бэбкок заявил, что планирует начать сезон, объединив форвардов Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в одном звене.

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