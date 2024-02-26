Бунт во Франции: Полицию смяли, Макрона заставили бежать от фермеров

ГБ

Геннадий Бережнов

Микрон так и не стал миллиметром! Все его телодвижения говорят о том, что его выдернули и поставили во власть определённые круги. Это недалёкий человек и временщик во власти, а власть Запада это сборище сумасшедших! В ЕС так поголовно!