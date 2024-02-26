Бунт во Франции: Полицию смяли, Макрона заставили бежать от фермеров

Народные восстания в Европе продолжаются – Польша оказалась отнюдь не единственной страной, в которой люди оказались настолько недовольны правительством, что готовы пойти на президента и парламент с кулаками и чем потяжелее.
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