Бунт во Франции: Полицию смяли, Макрона заставили бежать от фермеров

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Микрон так и не стал миллиметром! Все его телодвижения говорят о том, что его выдернули и поставили во власть определённые круги. Это недалёкий человек и временщик во власти, а власть Запада это сборище сумасшедших!  В ЕС так поголовно!
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