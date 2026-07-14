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Мировое обозрение

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Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию

Вы когда-нибудь задумывались, почему американский доллар — это именно «бакс», а не, скажем, «фунт» или «крона»? История его происхождения — это не скучная лекция по экономике, а детектив с погонями, масонами и огромными деньгами, которые решили исход Войны за независимость.

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