Юрист Адамс рассказал о возможном предоставлении льгот садоводам на воду и свет

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с RT отметил, что предоставление льготных тарифов на воду, электричество и вывоз мусора для садоводов — проявление социальной поддержки и шаг к урегулированию правовой коллизии.
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