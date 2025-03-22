Юрист Адамс рассказал о возможном предоставлении льгот садоводам на воду и свет

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с RT отметил, что предоставление льготных тарифов на воду, электричество и вывоз мусора для садоводов — проявление социальной поддержки и шаг к урегулированию правовой коллизии.