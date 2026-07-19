Росгвардия обеспечила безопасность на фестивале VK Fest в Москве

18 и 19 июля на ВДНХ в Москве прошел VK Fest. Росгвардия и полиция обеспечивали безопасность. Инженерно-технические группы ОМОН "Авангард" провели обследование на антиресторрористическую защищенность, нарушения не зафиксированы.
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