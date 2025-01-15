Глава ХАМАС предупредил, что противостояние с Израилем продолжится

Глава радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и одновременно представитель палестинцев на переговорах с Израилем Халиль аль-Хейя заявил, что противостояние с еврейским государством продолжится.
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