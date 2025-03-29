Названы китайские автобренды, максимально заинтересовавшие россиян

﻿﻿Сервис «Auto.ru Бизнес» оценивает интерес россиян к новым «китайским» автомобилям. Эксперт сравнил 10 брендов с наибольшим количеством SEO-запросов на покупку на своей платформе с количеством автомобилей, зарегистрированных в РФ за последние 14 месяцев.