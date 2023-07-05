Мигрантские страсти? - Не надо!

Русский Империалист 👎 😖Заказная статья для оправдаания оккупации Великой России южными гастерами, люто ненавидящими русских. В 90-е годы русских смертным боем били и убивали в южных государствах, а оставшихся в живых без денег, вещей выгоняли, т.к .считали их оккупантами. Сейчас они говорят, что территория Великой России - их законная территория и они будут делать то, что захотят. Малолетки-южане носятся с ножичками и режут россиян независимо от возраста, тетки-южане выгоняют русских с детских площадок, дядьки-южане выгоняют со спортивных площадок русских ребятишек, число тяжких преступлений южанами увеличилось кратно, число преступлений с наркотой тоже кратно. В нескольких регионах запретили южным гастерам работать на многих работах и их число сократилось до 2-3%, родственников, перегружющих социалку там нет. А вот Москаа и Московск.обл. не делает этого. И это крайне негативно отражается на жизни россиян. Даешь депортацию ВСЕХ южных гастеров ! Отечестао в опасномти ! 🇷🇺

Ирина52 В 1941 время было другое и люди. До 1991 я тоже думала, что латыши -интернационалисты... Но надо уметь смотреть в глаза реальности. Сейчас национализм правит бал. И диаспоры занимаются не адаптацией, а отмазкой мигрантов от преступлений.