А поговорить?! В классе у дочерей есть нерусские дети. Они - самые отстающие.
Мигрантские страсти? - Не надо!
Комментарии
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Русский Империалист
👎 😖Заказная статья для оправдаания оккупации Великой России южными гастерами, люто ненавидящими русских. В 90-е годы русских смертным боем били и убивали в южных государствах, а оставшихся в живых без денег, вещей выгоняли, т.к .считали их оккупантами. Сейчас они говорят, что территория Великой России - их законная территория и они будут делать то, что захотят. Малолетки-южане носятся с ножичками и режут россиян независимо от возраста, тетки-южане выгоняют русских с детских площадок, дядьки-южане выгоняют со спортивных площадок русских ребятишек, число тяжких преступлений южанами увеличилось кратно, число преступлений с наркотой тоже кратно. В нескольких регионах запретили южным гастерам работать на многих работах и их число сократилось до 2-3%, родственников, перегружющих социалку там нет. А вот Москаа и Московск.обл. не делает этого. И это крайне негативно отражается на жизни россиян. Даешь депортацию ВСЕХ южных гастеров ! Отечестао в опасномти ! 🇷🇺
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1 час.
Ирина52
В 1941 время было другое и люди. До 1991 я тоже думала, что латыши -интернационалисты... Но надо уметь смотреть в глаза реальности. Сейчас национализм правит бал. И диаспоры занимаются не адаптацией, а отмазкой мигрантов от преступлений.
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1 час.
Павел Лазарев
Хватит болтать,одни сопли,а азиатский плебс уже затопил Петербург!Ждём когда рванёт?Пригожин покажется мальчиком.Одна болтовня!Bбросы статеек для отвода глаз,якобы что-то делается.Ничего не делается!На каждом углу орущие на не русском языке "хозяева" городов и весей.B магазинах они говорят между собой только на абракадабре!А о чём говорят?Что готовят,с кем переговариваются по телефону?При мне бородач обозвал старушку выбирающую картошку-что роешься ,баран?Что я с ним сделал промолчу.Но большинство людей вокруг отворачивают башку! А вызвать директора магазина слабо???Очень действует.Безнаказанность рождает беззаконие. ОМОНу надо трясти не только мигрантское быдло,но и быдло в большинстве паспортных столов.Идёт СBО. На защиту Родины уходят лучшие,гибнет генофонд России,который продажные суки меняют на безграмотное стадо!!!Продажных полицаев, ДПСников,берущих по 5 тысяч с таксистов и водителей транспорта,азиатов ,у которых узбекско-таджикские права, депутатов и чиновников и Каримова приравнять к пособникам бандеровцев,привлекать и судить по законам военного времени, с полной конфискацией наворованного!!!
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30 мин.
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