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Не стала говорить невестке, что внук заболел, справилась сама: «Не хочу им портить отпуск и быть во всем виноватой»

Не стала говорить невестке, что внук заболел, справилась сама: «Не хочу им портить отпуск и быть во всем виноватой»

Не стала говорить невестке, что внук заболел, справилась сама: «Не хочу им портить отпуск и быть во всем виноватой»– …В общем, брат с женой улетели в отпуск на десять дней, племянника нашей маме оставили! – рассказывает тридцатитрехлетняя Ксения.

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