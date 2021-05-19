Не стала говорить невестке, что внук заболел, справилась сама: «Не хочу им портить отпуск и быть во всем виноватой»– …В общем, брат с женой улетели в отпуск на десять дней, племянника нашей маме оставили! – рассказывает тридцатитрехлетняя Ксения.