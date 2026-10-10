Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели главы избирательной комиссии в Херсонской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в связи с гибелью жительницы Херсонской области Елены Литвиненко, ранее возглавлявшей участковую избирательную комиссию № 47 Алешкинского округа.
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