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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели главы избирательной комиссии в Херсонской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в связи с гибелью жительницы Херсонской области Елены Литвиненко, ранее возглавлявшей участковую избирательную комиссию № 47 Алешкинского округа.

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