Демократическая Республика Конго: По меньшей мере один человек был убит и несколько других получили ранения после того, как неизвестные боевики совершили несколько нападений в районах Мукуна и Кьягала округа Бутембо Буленджера, провинция Северное Киву, поздно вечером по местному времени 27 июля.