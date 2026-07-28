Демократическая Республика Конго: По меньшей мере один человек был убит и несколько других получили ранения после того, как неизвестные боевики совершили несколько нападений в районах Мукуна и Кьягала округа Бутембо Буленджера, провинция Северное Киву, поздно вечером по местному времени 27 июля.
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