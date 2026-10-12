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5 привычек француженок, которые россиянки принимают за невоспитанность

5 привычек француженок, которые россиянки принимают за невоспитанность

Фото: Unsplash Франция у многих ассоциируется с легким шармом, романтикой и утонченными манерами.

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Алиса Майская

Господи... где вас бездарных писак плодят?.. Француженки - самые обычные, разные женщины, с разными характерами, разными привычками и воспитанием, (также, как и россиянки - от быдловатых баб до аристократичных дам - есть самые разные). Автор - малолетний дебил, никогда не живший во Франции, (да и в России-то прожил лет 20 максимум).