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Tesla и ещё 15 автомобильных компаний заключили перемирие в ценовой войне

Tesla и ещё 15 автомобильных компаний заключили перемирие в ценовой войне

Правительство Китая потребовало перемирия между ведущими производителями электромобилей, при этом Tesla Илона Маска стала единственной иностранной фирмой, подписавшей совместное письмо о приверженности «основным социалистическим ценностям» страны.

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