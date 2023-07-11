Tesla и ещё 15 автомобильных компаний заключили перемирие в ценовой войне

Правительство Китая потребовало перемирия между ведущими производителями электромобилей, при этом Tesla Илона Маска стала единственной иностранной фирмой, подписавшей совместное письмо о приверженности «основным социалистическим ценностям» страны.
Правительство Китая потребовало перемирия между ведущими производителями электромобилей, при этом Tesla Илона Маска стала единственной иностранной фирмой, подписавшей совместное письмо о приверженности «основным социалистическим ценностям» страны.
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