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Нижегородская правда

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Помогает или угрожает? В чем плюсы и минусы искусственного интеллекта

Помогает или угрожает? В чем плюсы и минусы искусственного интеллекта

На РЕН ТВ вышел документальный спецпроект «Новые способы ведения войны: от искусственного интеллекта до украинских интернет-террористов».

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